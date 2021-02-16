Агата Муцениеце устроила эротические танцы на камеру с голой грудью

Москва, 16 февраля. Актриса Агата Муцениеце станцевала эротичный танец под хит Niman «Талия», показав идеальную фигуру. Роликом она поделилась на своей странице в Instagram.

Знаменитость пригласила в гости подругу Ирину Безряднову. Девушки, видимо, веселились дома и решили поделиться хорошим настроением со своими поклонниками. Они включили композицию «Талия» и, закатав рубашки, стали сексуально танцевать, показывая изящные изгибы своего тела. Кофта Муцениеце была заправлена так, что оказался виден ее бюстгальтер и голая грудь. Неожиданно в кадр «ворвалась» подушка, и видео с эротичными танцами звезд останавливается.

Агата Муцениеце была счастлива в браке с актером Павлом Прилучным на протяжении восьми лет. У них родились двое детей — сын Тимофей стал их первенцем, а через пару лет у него появилась сестра, которую назвали Мией. В начале 2020 года супружеская пара ошарашила своих поклонников, сообщив о расставании. Павел и Агата хотели расставаться мирно, но это не получилось реализовать. Муцениеце через некоторое время после сообщения о разводе в слезах рассказал поклонникам о побоях со стороны актера. Сейчас ходят слухи, что Прилучный хочет вернуться в семью, однако сам актер никак не комментирует эти сообщения.