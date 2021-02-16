Невролог рассказал, какие болезни порождают звон в ушах

Москва, 16 февраля. Звон в ушах, он же тиннитус, может быть признаком болезни сердца, сахарного диабета и других.

Вызвать тиннитус могут воспаление или дисфункция височно-челюстного, а также сердечно-сосудистые заболевания. Об этом рассказал врач-невролог Александр Евдокимов Пятому каналу.

«Если в сосуде образуются бляшки, возникает некая турбулентность и завихрения крови, и мы можем воспринимать это на слух или слышать пульсирующий звон. Это связано с изменениями локального давления в видоизмененном сосуде — он начинает сильнее пульсировать», — заявил специалист.

Звон в ушах может спровоцировать сахарный диабет, так как он поражает слуховые клетки и волоски, формирующие нервный импульс. Помимо этого, тиннитус может появляться из-за проблем шейного отдела позвоночника. Остеохондроз в состоянии провоцировать извитость сосудов.

Ранее медики указали на незаметный симптом рака предстательной железы. Боль в ногах, бедрах или позвоночном отделе может служить признаком развития рака предстательной железы, сообщили в британском Фонде борьбы с раком простаты. Среди менее заметных симптомов — нарушение эректильной функции, обнаружение в крови семенной жидкости и сложности с мочеиспусканием.