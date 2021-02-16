Отец брошенных в лесу детей раскрыл подробности личной жизни с их матерью

Москва, 16 февраля. Ювелир Илья Клюев, он же отец брошенных в лесу детей, рассказал подробности отношений с их матерью.

Клюев познакомился с Натальей четыре года назад, когда она устроилась работать в его магазин на должность ассистентки. Тогда ему не хватало внимания со стороны супруги, поэтому он стал ухаживать за новой сотрудницей. Об отношениях предприниматель рассказал в эфире «Пусть говорят».

«Вежливая, покладистая, приятная. Она не пыталась меня добиться. В таких отношениях всегда виноват мужчина. Это грех. То, что случилось, — это свидетельство того, что отношения изначально были неправильны», — сказал мужчина.

Однако он никогда не жил с любовницей. Клюев навещал Наталью дважды в неделю, но во время пандемии коронавируса он приезжал к возлюбленной еще реже. Незадолго до инцидента, мужчина привез продукты женщине с детьми. Они жили в квартире, которую он им арендовал.

«Наташа мне пожаловалась на провалы в памяти. Говорила: «Что за продукты ты привез? Не подсыпал ли чего?». Я считаю, что это был какой-то слом психики», — отметил ювелир.

Клюев обратил внимание, что признает детей Натальи, несмотря на то, что они появились вне брака. Он не намерен их бросать или отдавать в интернат. В то же время мужчина не раскрыл подробности того, как собирается жить на две семьи.

Напомним, что в Новой Москве женщина планировала убить трех своих детей. Раздев их догола в минусовую температуру, она бросила их в лесу. По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, детей доставили с разными степенями обморожения в больницу.