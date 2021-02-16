Мануальный терапевт дал рекомендации по сохранению здоровья позвоночника

Москва, 16 февраля. Позвоночник человека обычно работает без сбоев до 35 лет. Потом могут возникнуть проблемы. Как продлить его «гарантийный срок», рассказал мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Заслуженный врач России призвал контролировать нагрузку на позвоночник во время рабочего дня. Для этого необходимо чаще менять позу и делать перерывы.

«Длительное статическое напряжение вызывает спазм мускулатуры. Чтобы этого не было, нужно периодически менять позу. Обязательно надо через каждые 40 минут работы делать небольшие перерывы и делать производственную гимнастику или специальные упражнения», — подчеркнул Кабычкин в беседе с радио Sputnik.

Невролог Игорь Орлов ранее посоветовал выбирать правильное положение при просмотре телевизора. Лучше всего, по его словам, сидеть в кресле с подголовником.