Гарри Галкин обсудил с отцом «аномальную жару» в зимней России

Москва, 16 февраля. Сын юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Гарри удивил семью, рассказывая о теплой погоде зимой в России. Неожиданный поворот в погоде произошел случайно.

У телеведущего зашел разговор с сыном о погоде в российских городах. Гарри, держа смартфон в руках, передает отцу, какая температура воздуха ждет жителей Калининграда, Омска, Москвы. Ребенок смотрит в устройство, которое показывает аномальную жару в России зимой.

Отец попросил показать на камеру телефон, на котором указан прогноз погоды. Действительно, на смартфоне были цифры с положительной температуры.

«Калининград +30, Омск +28», — сказал Гарри, смотря в телефон. «А что такое? Почему? У нас же зима на дворе!» — отметил Галкин и перевел камеру на окно, где видны сугробы. «В Екатеринбурге +10, а показывает снег», — подчеркнул сын. «Ну, это безобразие», — резюмировал юморист.

Поклонники поспешили на помощь любимому артисту и сообщили, что подобные сбои случаются. При этом многих фолловеров восхитил сын Аллы Борисовны и Максима, который показал внимательность и интересно рассказал о погодных аномалиях.

В социальных сетях с восторгом наблюдают за жизнью двойняшек Гарри и Лизы. Поклонники неоднократно говорили, что дети Галкина и Пугачевой растут очень умными и интересными личностями.