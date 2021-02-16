Новый департамент Томской области будет следить за изменением цен на лекарства

Томск, 16 февраля. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин учредил департамент лицензирования и регионального государственного контроля, в обязанности которого будет дополнительно входить контроль за изменением цен на лекарства. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Новый исполнительный орган государственной власти создан на базе комитета по лицензированию. Должность начальника департамента займет Александр Деев, ранее возглавлявший областной комитет по лицензированию.

Отмечается, что, занимая должность председателя комитета, Александру Дееву удалось существенно снизить незаконный оборот алкоголя на территории области. Также глава региона заявил, что создание нового структурного подразделения не потребует большого финансирования из бюджета.

Ранее ФАН сообщал, что на территории Томской области ведется контроль за незаконным оборотом сельскохозяйственной продукции. Созданная рабочая группа отчиталась о результатах работы.