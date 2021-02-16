Васильев рассказал о трендовом этой весной французском аксессуаре

Москва, 16 февраля. Этой весной будут актуальны придуманные во Франции шляпки клош. Подробнее об этом рассказал историк моды Александр Васильев.

Шляпа фасона, напоминающего колокольчик, была придумана в 1920-х годах французским модельером Каролиной Ребу, пояснил Васильев в эфире программы «Модный приговор».

«По окончанию Первой мировой войны, многие женщины были вдохновлены военной каской солдата, а парафраза дошла и до наших дней, но в другом качестве и из других материалов», — поделился историк моды.

В прошлом сезоне подобный аксессуар также был популярен у модниц, но в виде шляпы-панамы. Так же, как и они, шляпы клош могут быть сшиты из кожи, искусственного меха, войлока и текстиля.

Васильев ранее назвал актуальные оттенки 2021 года по версии института цвета Pantone. Среди них и желтый. Коллега историка Эвелина Хромченко продемонстрировала правильные сочетания модного цвета. По ее словам, он должен появляться в образах дозированно и лучше всего будет смотреться с приглушенными цветами.