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Украинский машинист рассказал об нечеловеческих условиях работы

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Украинский машинист рассказал об нечеловеческих условиях работы

Киев, 16 февраля. Украинский железнодорожник опубликовал видео, где сотрудники госкомпании «Украинские железные дороги» растапливают лед со стекол при помощи огня.

Лед мешает машинисту видеть сигналы на железной дороге, поэтому авторам видео пришлось прибегнуть в отсутствие стеклообогревателей к таким древним методам, которые они назвали «средневековыми».

«Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?», — спросил автор публикации в Telegram.

Сейчас компания использует старые поезда еще советского образца, не оснащенные современными техническими функциями. Львиная доля локомотивов подлежит утилизации и списанию, поскольку эксплуатационный срок поездов уже давно истек — от 30 до 53 лет.

Ранее ФАН сообщил, что в России с 1 сентября вступает в силу измененный порядок перевозки домашних питомцев в поездах. Согласно ему, хозяин обязан обеспечить «пассажиру» корм, питье и пеленки, а проводник должен обеспечить хороший и качественный уход, в том числе и обращение в ветеринарный надзор при необходимости.

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