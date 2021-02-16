Женщин в пандемию увольняли чаще мужчин на четверть

Москва, 16 февраля. Всего 1,2 миллиона сотрудниц российских предприятий лишились работы в 2020 году, это на четверть больше, чем сотрудников мужского пола.

Самая популярная сфера увольнения россиянок — продажи (во время пандемии появилось 300 тысяч вакансий на сайте поиска работы HeadHunter. — Прим. ФАН), административный персонал (187 тысяч вакансий), бухгалтеры и финансисты (121 тысяча), сообщают «Известия».

Из общего числа потерявших работу россиянок оказались 119 тысяч начинающих специалистов. Среди мужчин, работающих в продажах, ушло с должностей всего 166 тысяч сотрудников. Второе место по количеству уволенных специалистов заняла транспортная отрасль — 129 тысяч. Еще 98 тысяч жителей России потеряли места в сфере информационных технологий и телекома.

Ранее ФАН сообщал о бездомном мужчине из США, которому удалось запустить собственный бизнес в социальных сетях. По данным Daily Mail, предприимчивый американец обогатился на несколько миллионов долларов.