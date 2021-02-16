Японцы призвали правительство трезво оценивать ситуацию с Курилами

Токио, 16 февраля. Посвященные заявлению президента России Владимира Путина о развитии отношений между Москвой и Токио материалы в популярных японских СМИ вызвали массовый отклик.

Ранее президент России заявил, что в данном вопросе Москва не станет делать того, что противоречило бы Конституции РФ. Исходя из этих слов, многие японские издания сделали вывод о том, что Россия не пойдет на передачу Южных Курил. Комментаторы из Японии стали активно обсуждать этот вопрос, отмечает РИА Новости.

Пользователь yam отметил, что при Путине никакие острова не вернутся. В случае развития экономических связей между странами нужно в первую очередь думать о стратегии.

Комментатор kat отметил, что Путин обязан как президент защищать конституцию своей страны. По его мнению, Японии нужно прекратить «экономическую помощь» России и «униженную политику».

Пользователь ult заявил, что Россия упорно и последовательно ведет свою линию по островам. Он отметил, что японскому правительству следует трезво оценить ситуацию.

«После войны прошло уже 75 лет», — напомнил mas.

И добавил, что никакого возврата островов Японии быть не может, поскольку там давно уже «живут русские люди».

Неделю назад Федеральное агентство новостей сообщало, что глава японского правительства Есихидэ Суга выразил «глубокое сожаление» в связи с тем, что между Москвой и Токио до сих пор нет мирного договора. Он посетовал, что за 75 лет ситуация так и не изменилась