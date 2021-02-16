Названы витамины для снижения риска тяжелой формы COVID-19

Москва, 16 февраля. Обеспеченность организма достаточным количеством витаминов D, C и цинком способна снизить риск тяжелой формы COVID-19, заявила доктор биологических наук Вера Коденцова.

По ее словам, наличие именно этих элементов в организме сильно снижало число случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции, передает НСН.

Полезные вещества необходимо употреблять в рекомендуемых на упаковках дозах и не возлагать на них больших ожиданий. Витамина D россиянам не хватает больше всего, но его предельная доза равна 15 мг в сутки, пояснила специалист. Она также отметила, что для лучшего усвоения витаминов лучше принимать их в комплексе.

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