Финансист рассказал, какая сумма вклада позволит жить на проценты

Москва, 16 февраля. Управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко рассказал, какую сумму необходимо держать на вкладе, чтобы жить на проценты.

Финансист отметил, что сумма минимального позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни ежемесячного дохода для каждого человека сильно разнится. Если для семьи из четырех человек нужен доход в 100 тысяч рублей в месяц, чтобы получать такой процент с депозита в банке в течение последних 10 лет потребовался бы вклад более 12 миллионов рублей

Но в 2021 году ключевая ставка Центрального банка остановилась на историческом минимуме 4,25%, а доходность по депозитам составила в среднем 4,5% годовых. Поэтому сейчас для получения с депозита месячного дохода в 100 тысяч рублей, держать на вкладе нужно более 26 миллионов рублей.

Для получения месячного дохода в 150-200 тысяч рублей при текущих ставках сумма вклада должна составлять 45-50 миллионов рублей, отметил Ревенко.

«Выход из ситуации с низкими ставками по вкладам — это рынок ценных бумаг. Самым надежным инструментом являются облигации. Так, средняя доходность пятилетних ОФЗ дает 5,8%. Данный инструмент является базовым и самым надежным для знакомства инвестора с рынком ценных бумаг», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Другими способами вложения средств он назвал покупку недвижимости и создание составленного профессионалом диверсифицированного инвестиционного портфеля.

Ранее сообщалось, что Правительство России планирует разрешить инвестирование средств материнского капитала в финансовый рынок. Граждане смогут размещать маткапитал в консервативные активы: вклады госбанков, облигации компаний с участием государственного капитала.