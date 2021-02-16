Отдых с Аршавиным и Радимовым стоил украинскому футболисту места в команде

Киев, 16 февраля. Экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев был отчислен из команды «Колос» за нарушение режима. На контрольный матч в Анталии он прибыл в нетрезвом виде.

«Колос» играл против брестского «Руха». Селезнева заменили через десять минут после начала матча. Позже выяснилось, что он нарушал режим в компании своего бывшего партнера по сборной Андрея Воронина, который сейчас работает одним из тренеров московского «Динамо».

Вместе с Селезневым и Ворониным, по данным программы «Великий футбол», отдыхал еще один бывший игрок украинской сборной, а также россияне Владислав Радимов, Александр Самедов и Андрей Аршавин. Все они, в отличие от теперь уже бывшего игрока «Колоса», давно повесили бутсы на гвоздь.

Евгений Селезнев ранее рассказал о самом лютом запое в своей жизни. Он пил в течение пяти дней и чередовал пьянки с игрой в футбол.