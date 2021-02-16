Бывший депутат-националист устроил поножовщину из-за русского языка в Киеве

Киев, 16 февраля. Общение официантки на русском языке в кафе в центре Киева стало причиной поножовщины с участием экс-депутата Верховной рады от партии «Свобода» Олега Гелевея.

Об инциденте сообщает издание «Страна.ua». Преступление произошло в заведении «Альфредо» в центре Киева.

В День святого Валентина бывший нардеп вместе со своим знакомым пришел в кафе. Очевидцы рассказали, что оба были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент Гелевей подошел к официантке и начал высказывать ей свое недовольство. Причиной послужил русский язык. На нем она разговаривала с клиентами.

За девушку решил вступиться один из посетителей. В итоге спор на тему «чому не державною» перерос в поножовщину. Спутник Гелевея достал нож, и они вместе с депутатом зажали посетителя кафе в одном из углов помещения, нанося резаные раны мужчине.

Сотрудники и гости кафе незамедлительно вызвали полицию и скорую помощь. По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Гелевею грозит до семи лет тюрьмы.

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