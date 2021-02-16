Водная блокада Крыма обернулась для Киева дерзким ответом из «небесной канцелярии»

Симферополь, 16 февраля. Украинские сторонники водной блокады Крыма получили дерзкий ответ от «небесной канцелярии» — обильные снегопады.

На полуострове идет уже вторая волна снегопадов. Осадки помогут заполнить водохранилища полуострова. По словам местного блогера Тамира Шейха, для Крыма приход сразу двух волн снегопадов нетипичная ситуация. Не исключено, что на полуостров придут и третья, и четвертая волны осадков.

«Наверное, где-то сейчас сразу загрустили и, возможно, уже начали плакать Чубаров, Джемилев и Ислямов – любители водной блокады Крыма», — иронизирует блогер.

Украинцы Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев и Ленур Ислямов — являются ярыми сторонниками и даже организаторами перекрытия Северо-Крымского канала. Таким образом они хотели отомстить полуострову за то, что в 2014 году они выбрали воссоединение с Россией.

Подписчики Шейха подхватили ироничность блогера и высказались на этот счет у него в комментариях, пишет «ПолитРоссия».

«Да... Подпортила небесная канцелярия кое-кому настроение»; «В Незалежной траур по этому поводу объявлять не собираются?»; «И даже небо против врагов Крыма и крымчан, всяких там Чубаровых и Джемилевых. Удачи вам, крымчане, добра и счастья. Запорожье», — пишут в социальной сети.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Все прошло в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.