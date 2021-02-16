Экономист объяснил пользу от «слабого» рубля

Москва, 16 февраля. Экспорт энергоносителей рассчитывается в долларах. Однако сами расходы экспортеров — в рублях, поэтому низкий курс российской валюты увеличивает выручку, а расходы не повышаются.

Расходы бюджета страны рассчитываются в российской валюте, а наполнение бюджета происходит за счет налогообложения экспортеров энергоносителей и прочего сырья. Информацию передает агентство «Прайм» со ссылкой на слова преподавателя Школы бизнеса «Синергия» Даниила Петухова.

Понижение рубля может быть выгодно некоторым финансовым организациям и участникам финансового рынка. Высокий курс российской валюты может снизить конкурентоспособность экспортеров на зарубежных рынках, объяснил экономист.

Дорожающая нефть вышла в коридор 60-70 долларов за баррель. Подробнее о том, что происходит на нефтяном рынке и как это влияет на рубль можно прочитать в материале ФАН.