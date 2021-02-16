Медики указали на незаметный симптом рака предстательной железы

Москва, 16 февраля. Боль в ногах, бедрах или позвоночном отделе может служить признаком развития рака предстательной железы, сообщили в британском Фонде борьбы с раком простаты.

Среди менее заметных симптомов — нарушение эректильной функции, обнаружение в крови семенной жидкости и сложности с мочеиспусканием, информирует Express.

Такой вид онкологии наиболее часто встречается у мужчин в сравнении с другими видами рака. Врачи посоветовали немедленно обращаться к врачу, если обнаружилось несколько из перечисленных признаков. Медики напомнили, что бледность кожи нередко указывает на нехватку железа в организме, вызванную новообразованием в кишечнике.

Человек, после отказа от сигарет, надеется вернуть себе здоровые легкие. Процесс восстановления небыстрый и требует физической активности, рассказал ранее врач Аркадий Верткин. Отказавшимся от курения россиянам следует больше двигаться, констатировал специалист.