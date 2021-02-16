Россиянам рассказали о способах распознать болезни с помощью гаджетов

Москва, 16 февраля. Неинвазивные устройства способны измерять важные показатели и предупреждать о заболеваниях. Подробнее об этом рассказал профессор Андрей Ардашев.

Речь идет о мобильных телефонах, часах, браслетах, на которые можно установить специальные приложения, например, определяющие частоту сердечного ритма, пояснил специалист агентству «Прайм».

«Носимые электронные устройства в частности, «умные часы» дают шанс на долгосрочную оценку и самое главное — недорогую и удобную диагностику мерцательной аритмии», — добавил профессор.

В качестве примера эксперт привел приложение «ЭКГ», которое способно записать сердцебиение и сердечный ритм, а также передать результат электрокардиограммы врачу.

Помимо этого, существуют инвазивные устройства, которые устанавливаются в организм с помощью хирургического вмешательства, например, кардиостимуляторы и дефибрилляторы, отметил Ардашев.

Врач-дерматовенеролог ранее рассказал, как часто необходимо мыть голову, и объяснил, как эта процедура зависит от времени года.