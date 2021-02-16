Пилотируемая миссия на Луну может потребовать четырех пусков «Ангары»

Москва, 16 февраля. Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» снова рассматривает возможность отправки на Луну пилотируемой миссии с помощью четырех пусков ракет-носителей «Ангара-А5В».

«Сейчас в РКК «Энергия» в рамках научно-исследовательской работы прорабатывается вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырехпусковой схемы полета», — цитирует источник в ракетно-космической отрасли ТАСС.

Такая схема полета, по словам источника, предполагает раздельное выведение на орбиту с помощью ракет-носителей «Ангара-А5В» пилотируемого корабля, а также лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК) и пары кислородно-водородных разгонных блоков (КВТК).

Ранее руководство созданной бывшим главой программы МКС в НАСА Мишелем Суффредини компании Axiom Space включило в список космических туристов экс-астронавта НАСА Майкла Лопес-Алегриа, американского и канадского инвесторов Ларри Коннора и Марка Пати и бизнесмена из Израиля Эйтана Стиббе. Они отправятся на Международную космическую станцию с помощью корабля Crew Dragon.