Загорелая Нюша подняла настроение фолловерам фотографией в бикини

Мале, 16 февраля. Певица Нюша похвасталась загорелой фигурой под пальмой во время отдыха на Мальдивах, опубликовав фотографию в своем Instagram.

На Мальдивах уже отдохнули Полина Гагарина, Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Мария Горбань, Ксения Бородина, Ляйсан Утяшева и другие отечественные селебрити. Исключением не стала и певица Нюша. Она отдыхала на острове вместе с мужем, дочкой и пасынком.

За время пребывания в райском месте звезда заметно загорела. Этим и похвасталась Нюша, сфотографировавшись в белом бикини под пальмой и выложив фото в Instagram.

«Bounty vibes», — подписала звезда фотографию.

Певица выбрала достаточно интересный ракурс. На фото Нюша стоит вполоборота, демонстрируя упругие гладкие бедра. Такой «вид» не мог оставить равнодушными подписчиков.

«Фигура огонь», «Красотка», «Нюшечка, ты просто шикарна», «Не знаю что красивее природа или Вы», «Оч аппетиная девчуля))) очаровательная», «Фигура высший пилотаж», «Орешки просто огонь», — писали восхищенные поклонники комплименты.

Ранее отдыхающая на Мальдивах Нюша показала поклонникам реальный размер груди. Каждый день она старается делиться с поклонниками кадрами с пляжей. На этот раз певица предстала перед фолловерами в бикини в черно-белую вертикальную полоску. В кадре Нюша задорно станцевала под зарубежную песню, продемонстрировав, как выглядит ее грудь без ретуши и пуш-апа.