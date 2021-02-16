Производители попросили поднять цены на колбасу в России

Москва, 16 февраля. Мясопереработчики отправили в торговые сети запросы о повышении оптовых цен на свою продукцию, сообщают СМИ со ссылкой на представителей сетей.

Поставщики в своем обращении просят увеличить цены на 10% и ссылаются на рост стоимости сырья. В торговых сетях отмечают, что в ряде случаев производители обещают на несколько месяцев растянуть повышение цен, информирует «Коммерсантъ».

Один из крупных переработчиков мяса отмечает, что стоимость тушки бройлера первой категории в настоящее время составляет 138 рублей за килограмм, годом ранее она стоила 92 рубля за килограмм. Свинина на кости по сравнению с февралем 2020 года подорожала с 119 рублей до около 138 рублей за килограмм.

В Минсельхозе заявили, что пока не получали обращений от мясопереработчиков. В ведомстве не видят причин для роста цен, так как стоимость свинины и мяса птицы в начале года снизилась из-за перенасыщения рынка. В министерстве подчеркнули, что цена на убойное куриное мясо сейчас ниже, чем была два года назад.

Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что отмена соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахарный песок не вызовет скачка цен. В настоящее время Банк России не видит необходимости в продлении мер по стабилизации цен на продовольствие и считает свободное рыночное ценообразование основным вариантом развития ситуации, сообщила глава ЦБ.