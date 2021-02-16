МВД опубликовало требования безопасности для авто при прохождении техосмотра

Москва, 16 февраля. МВД прописало более 80 обязательных требований к безопасности транспортного средства, которые будут учитывать при прохождении техосмотра (ТО).

Требования содержатся в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Они касаются рулевого управления автомобиля, тормозной системы, внешних световых приборов, двигателя и его систем, а также шин и колес.

Среди прочего, согласно новым требованиям, будут проверять герметичность тормозной системы, стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении и другие параметры. Для автобусов будет обязательным наличие тахографа или контрольного устройства регистрации режима труда и отдыха водителей.

Ранее сообщалось, что выданные без технического осмотра диагностические карты будут аннулироваться в России с 1 марта. Отметка об аннулировании будет стоять в единой системе техосмотра.