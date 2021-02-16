В ПФР уточнили условия получения выплаты в 15,6 тыс. рублей

Москва, 16 февраля. Выплату в 15 600 рублей действительно получат россияне, но только ограниченная их категория.

Как сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ПФР, в соцсетях появилась информация о назначении россиянам новой выплаты, которую якобы можно получить в качестве налогового вычета по расходам на обязательное пенсионное страхование на основании данных Пенсионного фонда.

В фонде уточнили, что подобная выплата действительно существует, однако вернуть 13% от государства могут исключительно участники программы государственного софинансирования пенсий. Они ежегодно перечисляют дополнительные страховые взносы (от 2 тыс. до 12 тысяч рублей) на накопительную часть пенсии.

Если их взнос составлял 12 тыс. рублей, то вернуть можно 1560 рублей. То есть за десять лет выплата составит 15 600 рублей.

Ранее россиянам рассказали, как можно досрочно уйти на пенсию. Граждане предпенсионного возраста должны соблюсти ряд критериев: лишиться работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штата, иметь официальный статус безработного и не иметь возможности найти новую работу. Кроме того, необходим трудовой стаж (20 лет для женщин и 25 — для мужчин) и нужное количество пенсионных коэффициентов. В этом году — 21 балл.

В текущем году на общих условиях на заслуженный отдых уйдут те, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства: женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. В зависимости от даты рождения, пенсию им назначат либо во второй половине текущего года, либо первой половине 2022-го.