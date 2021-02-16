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Экономика

В ПФР уточнили условия получения выплаты в 15,6 тыс. рублей

В ПФР уточнили условия получения выплаты в 15,6 тыс. рублей

Москва, 16 февраля. Выплату в 15 600 рублей действительно получат россияне, но только ограниченная их категория.

Как сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ПФР, в соцсетях появилась информация о назначении россиянам новой выплаты, которую якобы можно получить в качестве налогового вычета по расходам на обязательное пенсионное страхование на основании данных Пенсионного фонда.

В фонде уточнили, что подобная выплата действительно существует, однако вернуть 13% от государства могут исключительно участники программы государственного софинансирования пенсий. Они ежегодно перечисляют дополнительные страховые взносы (от 2 тыс. до 12 тысяч рублей) на накопительную часть пенсии.

Если их взнос составлял 12 тыс. рублей, то вернуть можно 1560 рублей. То есть за десять лет выплата составит 15 600 рублей.

В ПФР уточнили условия получения выплаты в 15,6 тыс. рублей

Ранее россиянам рассказали, как можно досрочно уйти на пенсию. Граждане предпенсионного возраста должны соблюсти ряд критериев: лишиться работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штата, иметь официальный статус безработного и не иметь возможности найти новую работу. Кроме того, необходим трудовой стаж (20 лет для женщин и 25 — для мужчин) и нужное количество пенсионных коэффициентов. В этом году — 21 балл.

В текущем году на общих условиях на заслуженный отдых уйдут те, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства: женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. В зависимости от даты рождения, пенсию им назначат либо во второй половине текущего года, либо первой половине 2022-го.

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