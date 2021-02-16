Аналитики «Леруа Мерлен» назвали стоимость ремонта квартиры в Москве

Москва, 16 февраля. Ремонт квартиры в Москве обойдется хозяевам в лучшем случае в 600 тысяч рублей, сообщили эксперты школы ремонта «Леруа Мерлен».

Цена может быть ниже, если владельцы жилья могут не прибегать к услугам ремонтных бригад, а справятся со всеми работами своими силами, уточнили специалисты по данным РИА Новости.

«Безусловно, если человек не собирается делать ремонт самостоятельно, а планирует обратиться за помощью к профи, то это нужно учитывать в бюджете», — отметили эксперты.

Отмечено, что сумма в 600-800 тысяч рублей учитывает косметический ремонт двухкомнатной квартиры вторичного рынка. Площадь жилья предполагается не более 45 квадратных метров.

Недавно ФАН сообщил, сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы без лишних усилий приобрести однушку. Получая 100 тысяч в месяц, можно взять ипотеку на однокомнатное жилье везде в России, кроме Петербурга и Москвы.