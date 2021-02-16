Ряд россиян получит в феврале выплату от ПФР более 19 тыс. рублей

Петропавловск-Камчатский, 16 февраля. Ряд россиян в феврале получат выплату в размере 19 342 рубля, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю.

Россияне, отметившие 80-летний юбилей, получают повышенную пенсию благодаря удвоению размера фиксированной выплаты. Прибавка назначается автоматически со следующего после дня рождения месяца. Никаких заявлений писать не потребуется.

«С 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в Камчатском крае составляет 9 671,17 рубля, таким образом, с даты достижения пенсионером 80-летнего возраста она увеличится на 9 671,17 рубля и составит 19 342,34 рубля», — сообщили в ПФР.

В фонде обратили внимание, что увеличен будет не общий размер страховой пенсии по старости, а только ее фиксированная выплата.

Повышение не затронет только инвалидов I группы, поскольку они уже получают фиксированную выплату в двойном размере.

Ранее ФАН сообщал, что ПФР может создать новый сервис по автоматическому назначению пенсий до конца 2021 года. Как заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, фонд должен сделать процедуру формирования пенсий понятной и прозрачной для россиян. Для этого и будет создаваться новый сервис.

Всю необходимую информацию также смогут получить россияне, которые еще не достигли возраста для выхода на пенсию.