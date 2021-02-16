«Тревожную» мутацию коронавируса из Британии нашли еще в десяти странах

Лондон, 16 февраля. Ученые из университета Эдинбурга нашли в Великобритании еще одну разновидность коронавируса, которая уже распространилась в десяти странах, сообщила газета The Guardian.

Штамм под названием B1525 выявили с помощью секвенирования образцов вируса в Великобритании (32), а также в Дании (35 случаев), Нигерии (12), США (7), Франции (5), Гане (4), Австралии (2), Канаде (2), Иордании (2) и Испании (1). Первыми секвенирование геномов «тревожного» варианта вируса провели специалисты в Великобритании и Нигерии еще в декабре.

Новый штамм коронавируса отличается от преобладающего в Англии кентского штамма мутацией Е484К в шиповидном белке, которая также встречается у бристольской, южноафриканской и бразильской разновидностей вируса. Эксперты на этом фоне призвали британские власти повысить количество тестов на коронавирус в районах, где был выявлен данный вариант.

Консультативная группа по угрозам новых респираторных вирусов при главном санитарном враче королевства на прошлой неделе сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в Бристоле на юго-западе Англии. Вариант вируса относится к категории мутаций, «вызывающих беспокойство». Кроме того, специалисты заявили о выявлении другого штамма в Ливерпуле. Его отнесли к «изучаемым вариантам».

Ранее Консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) составила отчет, в котором указала, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса оказался более опасным и смертоносным по сравнению с исходной формой патогена. Ученые проверили сведения ведущих больниц Лондона и определили, что мутация вируса смертоноснее на 30–70%.