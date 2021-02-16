Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Пандемия помогла россиянам установить рекорд досрочного погашения ипотеки

Пандемия помогла россиянам установить рекорд досрочного погашения ипотеки

Москва, 16 февраля. Жители РФ досрочно погасили ипотечные кредиты в 2020 году на сумму в 1,94 трлн рублей. Речь идет о новом рекорде, который был достигнут благодаря пандемии коронавируса.

На досрочное погашение ипотеки россияне направляли свои сбережения, сэкономленные во время пандемии из-за закрытия границ и приостановки международного авиасообщения. Только в первом квартале прошлого года заемщики выплатили 389 миллиардов рублей по ипотечным кредитам. Во втором квартале они слегка сбавили темп — до 364,5 миллиарда рублей. В третьем квартале объем погашенных кредитов добрался до отметки в 523,5 миллиарда рублей. В четвертом квартале — до 663 миллиардов рублей.

«В условиях кризиса потребительские расходы снижались, а значит, высвобождались некоторые средства, которые также частично перетекали на снижение долговой нагрузки по ипотеке», — сообщил РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину разработать предложения по льготным ипотечным программам. Правительство должно выполнить поручение до 31 марта сего года.

Новости партнеров