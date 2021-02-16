Пандемия помогла россиянам установить рекорд досрочного погашения ипотеки

Москва, 16 февраля. Жители РФ досрочно погасили ипотечные кредиты в 2020 году на сумму в 1,94 трлн рублей. Речь идет о новом рекорде, который был достигнут благодаря пандемии коронавируса.

На досрочное погашение ипотеки россияне направляли свои сбережения, сэкономленные во время пандемии из-за закрытия границ и приостановки международного авиасообщения. Только в первом квартале прошлого года заемщики выплатили 389 миллиардов рублей по ипотечным кредитам. Во втором квартале они слегка сбавили темп — до 364,5 миллиарда рублей. В третьем квартале объем погашенных кредитов добрался до отметки в 523,5 миллиарда рублей. В четвертом квартале — до 663 миллиардов рублей.

«В условиях кризиса потребительские расходы снижались, а значит, высвобождались некоторые средства, которые также частично перетекали на снижение долговой нагрузки по ипотеке», — сообщил РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину разработать предложения по льготным ипотечным программам. Правительство должно выполнить поручение до 31 марта сего года.