Бывший бездомный в США заработал миллионы благодаря Instagram

Вашингтон, 16 февраля. Бывший бездомный из штата Вирджиния (США) Бранден Конди запустил собственный бизнес в соцсетях и заработал миллионы, сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 25-летний Конди в детстве был вынужден жить в нищете. Его мать уволили с работы и дали 12 часов, чтобы покинуть жилье. В течение нескольких лет американец ночевал на улице или у друзей.

«Нам приходилось мыться в общественных туалетах и жить в чужих домах», — отметил молодой человек.

По словам Конди, воспоминания из детства послужили для него толчком к принятию решения об открытии собственного дела. Мужчина начал читать посвященные предпринимательству книги, а в социальных сетях подписался на известных бизнесменов. Там же он познакомился со своими будущими партнерами — «ребятами из Аризоны», которые открыли маркетинговую фирму.

Вскоре Конди уволился с низкооплачиваемой работы и перебрался в другой штат, чтобы вместе с новыми знакомыми развивать компанию. В течение двух лет молодой человек основал в Instagram маркетинговое агентство Branden Condy LLC, которое приносит ему ежемесячный доход в размере 25 тысяч долларов (более 1,8 миллиона рублей).

В настоящее время на Конди в Instagram подписаны 234 тысячи человек. Мужчина размещает на своей странице сделанные во время путешествий снимки и фото в дорогих автомобилях.

Ранее сообщалось, что несколько сотен человек 1 января в рамках праздничного розыгрыша выиграли по одному миллиону рублей. Число новоиспеченных миллионеров стало рекордным за всю историю государственных лотерей.