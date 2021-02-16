Образ Лободы на детском «Голосе» вызвал недоумение у зрителей шоу

Москва, 16 февраля. Певица Светлана Лобода смутила своим образом зрителей шоу «Голос. Дети», на котором она выступает в качестве жюри.

В составе наставников нового восьмого сезона вокального шоу «Голос. Дети» оказались певица Светлана Лобода, Василий Вакуленко (он же Баста) и рэп-певец Егор Крид. Лобода согласилась вновь участвовать в шоу после скандала с ее подопечной и дочерью Алсу.

После премьеры 12 февраля зрители музыкального шоу принялись обсуждать образ звезды. Многие посчитали, что ее наряд был слишком откровенным и неприемлемым для детского конкурса. В выпуске Лобода была в черном блестящем костюме с очень глубоким декольте.

«А Лободу поскромнее нельзя было одеть? Все-таки детский «Голос», «Уберите Лободу, верните Пелагею!», «Дети бесподобны. Но непонятен образ Лободы. Она пришла на детскую программу или на стриптиз?» — возмущались зрители.

Ранее Крид, Лобода и Баста поделились эмоциями от слепых прослушиваний на шоу «Голос. Дети». Каждый из наставников видит свою задачу по-разному. Например, Егор Крид отметил, что в первую очередь он ищет не безупречно поющих исполнителей, а детей, которые будут выделяться своей индивидуальностью среди других участников.

В свою очередь, Светлана Лобода сравнила процесс подготовки талантливых детей с огранкой драгоценных камней. Баста выразил готовность полностью включиться в творческое противостояние. По его словам, другие наставники также серьезно настроены на победу, поэтому в новом сезоне «Голос. Дети» будет битва.