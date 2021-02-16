Депутаты ГД хотят вернуть работающим россиянам индексацию пенсий

Москва, 16 февраля. Руководители парламентских фракций Госдумы РФ собираются обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Известия» выяснили темы, которые собираются обсудить парламентарии с главой государства на встрече 17 февраля.

«Сейчас актуальные для фракции вопросы — индексация пенсий работающим пенсионерам, увеличение соцвыплат для тех, кто ухаживает за инвалидами I группы, возврат в регионы сельхозрынков, чтобы сельхозпроизводителям можно было самим продавать свою продукцию», — сообщил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев добавил, что встреча пройдет как консультация перед посланием президента Федеральному собранию, по итогам которого традиционно готовятся поручения.

Представители партий «Справедливая Россия» и КПРФ также выразили надежду, что обсуждаемые с Путиным вопросы, включая индексацию пенсий, найдут свое отражение в послании главы государства Федеральному собранию. А значит, вопросы будут решены.

С января 2016 года пенсии работающим россиянам не индексируются. Решение об этом было принято для уменьшения дефицита ПФР. В начале Путин поручил правительству подготовить к 1 февраля предложения о возобновлении индексации пенсий. Доклад в срок был направлен в администрацию главы государства, но подробности пока не сообщались.

Ранее финансовый эксперт Анна Бодрова выразила мнение, что при возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам россияне могут рассчитывать на прибавку примерно в 1 тыс. рублей, но не раньше 2022 года.