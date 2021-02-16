Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Глава ЕК назвала условие для централизованного заказа «Спутника V»

Глава ЕК назвала условие для централизованного заказа «Спутника V»

Брюссель, 16 февраля. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала условия для централизованного заказа российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе, сообщает газета Les Echos.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, существует два предварительных условия для централизованного заказа российской вакцины. Необходимо сделать запрос в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и «предоставить полный доступ на свои производственные площадки».

«Производство вакцин связано с рисками, и мы должны убедиться, что все под контролем», — заявила глава ЕК.

Ранее стало известно, что «Спутник V» прошел научную консультацию в Европейском агентстве лекарственных средств. Власти многих государств заинтересованы в поставках этого препарата от коронавирусной инфекции.

Новости партнеров