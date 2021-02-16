Глава ЕК назвала условие для централизованного заказа «Спутника V»

Брюссель, 16 февраля. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала условия для централизованного заказа российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе, сообщает газета Les Echos.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, существует два предварительных условия для централизованного заказа российской вакцины. Необходимо сделать запрос в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и «предоставить полный доступ на свои производственные площадки».

«Производство вакцин связано с рисками, и мы должны убедиться, что все под контролем», — заявила глава ЕК.

Ранее стало известно, что «Спутник V» прошел научную консультацию в Европейском агентстве лекарственных средств. Власти многих государств заинтересованы в поставках этого препарата от коронавирусной инфекции.