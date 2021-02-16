Цымбалюк-Романовская рассказала о платежах ЖКХ в «квартире Джигарханяна»

Москва, 16 февраля. Пианистка, бывшая жена режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о платежах за услуги ЖКХ в квартире на Рублевском шоссе.

Недвижимость Цымбалюк-Романовская когда-то приобрела вместе с режиссером на совместные деньги. В разговоре с журналистами она отметила, что многими хозяйственными вопросами, в том числе показаниями счетчиков в «квартире Джигарханяна», она занимается самостоятельно.

«Я сама снимаю все показания. Мне никто и никогда не помогает. У меня выходит от 13 до 18 тысяч рублей в месяц за все услуги ЖКХ. Все зависит от времени года», — цитирует Цымбалюк-Романовскую Teleprogramma.pro.

Пианистка не видит в этой сумме ничего критичного, так как неплохо зарабатывает и может выплачивать такие суммы. Однако бывшая супруга Джигарханяна уточнила, что ей потребовалось время, чтобы разобраться в квитанциях.

«Творческие люди, как мне кажется, не особенно разбираются в этих квитанциях. Если, конечно, понадобится, то я обязательно детально вникну, но пока не было такой необходимости», — призналась пианистка.

Ранее Цымбалюк-Романовская рассказала, что Джигарханян владел несколькими квартирами, но они были распроданы его друзьями по доверенностям. По ее словам, режиссер действительно жил на съемных квартирах, но собственное жилье у него все же было. Например, в Глухово. А также он был прописан в квартире Цымбалюк-Романовской.

Она подтвердила информацию о том, что у актера были три квартиры, которые он продал в разное время, но о сделках забыл. Пианистка объяснила, что друзья предлагали ему написать доверенность, чтобы продать недвижимость, а затем отдать ему деньги. Но на каких условиях совершались эти сделки, Цымбалюк-Романовская не знает.