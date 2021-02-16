Садальский заступился за Людмилу Максакову после скандалов с ее дочерью

Москва, 16 февраля. Актер Станислав Садальский прокомментировал конфликт своей коллеги по сцене Людмилы Максаковой с ее дочерью оперной певицей Марией. По мнению артиста, роли звезды наложили отпечаток на судьбу Людмилы Васильевны.

Мария Максакова недавно вернулась из Украины в Москву, чтобы уладить юридические вопросы вокруг своего имущества. За короткий срок она появилась в эфире сразу нескольких ток-шоу на федеральных каналах, рассказывая о сложностях своей жизни. В каждой из программ она сетовала, что родственники приняли ее холодно: мать с ней общаться и вовсе не захотела. А в эфире «Пусть говорят» артистка заявила, что родня пытается лишить ее недвижимости, оставленной в Москве.

Эфиры с певицей заставили Садальского заступился за Людмилу Максакову. На своей странице в Instagram он сделал необычное наблюдение: роли звезды наложили отпечаток на ее судьбу.

«Людмиле Максаковой досталась психологически чудовищно сложная роль. Иокаста — мать Эдипа, жена Эдипа и мать двух их сыновей и двух дочерей. Невозможно поверить, но без заламывания рук, без излишней драматизации и эффектных визуальных телодвижений, свойственных накалу переживаемых чувств, Максакова блистательно справляется с задачей и убийственно пронзительно передает состояние душевного ада в который ввергнута несчастная женщина», — написал он.

По его словам, Максакова «безукоризненно точна в лаконизме своего блестящего актерского мастерства». Но, добавил Садальский, «иногда гениально сыгранные роли мистическим образом ложатся на судьбу артиста».

О возвращении Максаковой в Россию стало известно 25 января. Но уже 10 февраля модный дизайнер Аника Керимова рассказала СМИ, что певица улетела обратно на Украину. Правда, по ее словам, она отправилась в Киев только навестить сына, но вскоре собирается вновь отправиться в Москву. Керимова добавила, что преследующие Максакову скандалы привели к огромному стрессу.