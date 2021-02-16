Виктория Боня сравнила расходы на ЖКХ в Москве и Монако

Москва, 16 февраля. Российская модель, бывшая звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня, владеющая недвижимостью в княжестве Монако и квартирой в Москве, сравнила свои расходы на ЖКХ в Европе и России.

Девушка отметила, что сама платит по «счетам за коммуналку». По словам звезды, в княжестве Монако только за электроэнергию ей приходится платить около 500 евро в месяц.

«Причем мне даже летом такие счета приходили. Если вовремя не оплатить, то там сразу все отключат», — рассказала порталу Teleprogramma.pro модель.

Московская квартира обходится Виктории Боне в 12 тысяч рублей. В эту сумму входят «свет, отопление, даже охрана», уточнила девушка. Звезда подчеркнула, что сразу оплачивает счета, как только «приходят платежки».

Экс-участница телепроекта «Дом-2» живет в Монако уже несколько лет. Лишь иногда она приезжает в Москву по работе. В Монако в элитной школе учится ее дочь Анджелина-Летиция. Недавно она провела видеоэкскурсию по своим апартаментам. Оказалось, что квартира телеведущей оформлена в светлых тонах. Есть просторная терраса, размер которой составляет около 120 квадратных метров, и спуск к морю.

Боня отметила, что обычно показывает фанатам вид из окна, но не интерьер жилища. Телеведущая, демонстрируя комнаты, попросила прощения за «творческий беспорядок». Она показала, как выглядит рабочее место, в котором для записи роликов установила специальное освещение, кухня с букетами цветов в прозрачных вазах, прихожая с дверью, где «220 замков», и огромная коллекция туфель.