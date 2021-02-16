Более половины российских фрилансеров зарабатывают до 30 тыс. рублей в месяц

Москва, 16 февраля. Более половины (64%) российских фрилансеров зарабатывают в месяц до 30 тыс. рублей, доход более 100 тыс. рублей имеют 6% таких работников, говорится в исследовании компании PwC.

До 60 тыс. рублей в месяц зарабатывают 17% российских фрилансеров. По оценке PwC, 73% вольнонаемных составляют работники до 34 лет. Четверть фрилансеров входят в возрастную группу от 35 до 55 лет. Работники остальных возрастных групп составляют лишь 2% российских фрилансеров.

«Один из ключевых факторов долгосрочного спроса на услуги фрилансеров — прогнозируемое снижение количества трудоспособного населения (на 6,5% за пять лет) и нарастающий дефицит квалифицированных кадров», — цитирует исследование ТАСС.

Четверть российских компаний собираются заместить фрилансерами до 30% работников. В среднесрочной перспективе рынок фриланса продемонстрирует высокие темпы роста, говорится в исследовании PwC.

По оценкам экспертов, за период с 2014 до 2020 годы в России число фрилансеров выросло с трех до 14 миллионов. В 2020 году объем отечественного рынка фриланса в денежном выражении составил 41 млрд долларов. По этому показателю Россия вошла в первую десятку стран.

Ранее результаты опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка показали, что пандемия изменила отношение россиян к фрилансу. Примерно 21% опрошенных оценили свой переход на фриланс как «очень вероятный», а 44% — как «вполне вероятный».