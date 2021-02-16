Сын Тодоренко устроил «апокалипсис» родителям в День всех влюбленных

Москва, 16 февраля. Двухлетний сын телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова сильно напугал родителей во время празднования Дня всех влюбленных. Звездам пришлось везти малыша в больницу.

Телеведущая рассказала об этом в своем Instagram. По ее словам, романтичный праздник она решила отметить в кругу семьи. Супруг сделал ей приятный подарок, и ничего не предвещало беды, однако внезапно начался «апокалипсис».

«В секунду наш Медвежонок стал пунцового цвета с отекшим лицом. Конечно же, мы мигом поехали в больницу», — рассказала Тодоренко.

По ее словам, сын Миша так отреагировал на кедровые орехи. Звезда надеялась, что рацион ребенка достаточно разнообразный, и такой продукт никак не скажется на его состоянии. Тодоренко призналась, что хотела бы посещать специальные курсы для родителей с участием специалистов, чтобы «не сойти с ума от стресса». Поклонники подбодрили телеведущую.

«Боже, с этими детьми уже не знаешь откуда ждать удар», — сочувствуют пользователи.

«Ох, нам родителям медаль надо выдавать. И доплачивать», — предлагает подписчица.

«Если бы Вы не дали попробовать орех — не узнали бы реакцию», — поддержали Тодоренко.

Телеведущая ранее продемонстрировала свою фигуру в купальнике на отдыхе на Бали и призналась, что в конечном счете привела себя в желаемую форму.