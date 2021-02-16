Экс-помощник Баталова: Леонтенко начала делить наследство еще при жизни актера

Москва, 16 февраля. Зураб Джапаридзе, бывший помощник актера Алексея Баталова, рассказал свою версию запутанной истории о борьбе за наследство народного артиста СССР. По его словам, вдова Баталова Гитана Леонтенко готова была устроить фиктивный брак для младшей дочери Маши, чтобы лишить имущества старшую Надежду.

Джапаридзе дружил с Баталовым в течение 15 лет. В беседе с KP.RU он рассказал, что в свое время его рассматривали в качестве мужа для дочери Марии, инвалида детства. Отношения резко испортились, когда у семьи появились новые «друзья» Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина, которых сейчас СК РФ обвиняет в мошенничестве с имуществом Баталовых.

Джапаридзе подтвердил слова Цивина о том, что Гитана Леонтенко заключила с Дрожжиной договоры ренты, поскольку не хотела, чтобы имущество досталось кому-то из родственников актера, в частности, его старшей дочери Надежде, или кому-то из семьи Ардовых. По его словам, причиной этого стали старые обиды, поскольку интеллигентная семья Ардовых не приняла «цыганку и циркачку» Леонтенко.

«Ардовы не были в восторге от выбора Баталова, у которого возникали проблемы с отчимом, писателем Виктором Ардовым, еще раньше до того, как он женился на Гитане», — заявил Джапаридзе.

По его словам, в личных разговорах Баталов подчеркивал, что он любит старшую дочку Надежду, но она самостоятельная и обеспеченная женщина. Тогда как о Маше, которая родилась с тяжелой формой ДЦП, «надо позаботиться».

«Я тоже Гитане Аркадьевне не раз говорил: что-то из имущества надо отписать Наде. Кстати, и Маша обещала, что она Надю не обидит. Но Гитана и слышать об этом не желала. Хотя Надя особо не гналась за наследством», — сообщил он.

Семья Баталовых боялась, что Машу могут забрать в интернат, поэтому продумывала различные варианты, чтобы обеспечить ее будущее, если девушка останется одна. Один из таких вариантов предусматривал фиктивный брак.

«Гитана считала, что этим человеком мог быть я. В качестве «приданого» она предложила мне 25% от Машиного наследства. Но… за это с меня потребовали, чтобы я оставил свою жену и ребенка по-настоящему. Мне дали понять: ради мифического имущества в будущем я должен сейчас отказаться от семьи. На такие жертвы, я не был готов», — признался Джапаридзе.

Разговоры о наследстве, по его словам, поднимала Леонтенко. В обсуждения были втянуты все родные и знакомые семьи, что порядком надоедало самому Баталову.

«Он говорил: хватит, я для вас все заработал, все имущество на вас переписал, а теперь отстаньте от меня и дайте спокойно умереть», — сообщил бывший помощник артиста.

Как сообщал ФАН, Следственный комитет РФ по заявлению родных актера Алексея Баталова возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении Дрожжиной и Цивина. Вдова артиста Гитана Леонтенко утверждает, что пара оставила их с дочерью Машей без средств к существованию и крыши над головой.