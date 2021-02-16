Роспотребнадзор назвал «ЭпиВакКорону» эффективной против штаммов коронавируса

Москва, 16 февраля. Вакцина «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» эффективна против мутаций коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины «ЭпиВакКорона». Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны», — цитирует пресс-службу Роспотребнадзора ТАСС.

В ведомстве отметили, что специалисты Роспотребнадзора постоянно отслеживают мутации вируса, которые потенциально могут оказать влияние на эффективность вакцины.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России уже произведено более 8,62 миллиона доз вакцины от COVID-19, в регионы доставлено 5,3 миллиона доз. Для использования населением доступно 5,5 миллиона доз, уточнила чиновница.

Российские компании занимаются в основном производством вакцины «Спутник V» и в небольшом объеме вакцины «ЭпиВакКорона». Разница между объемами производства и тем количеством, которое распределено и доставлено в регионы, связана с необходимостью контроля качества препарата и логистикой.