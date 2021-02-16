Вирусолог Игнатьев назвал возможные сроки ревакцинации препаратом «Ковивак»

Москва, 16 февраля. Ревакцинация препаратом от COVID-19 «Ковивак» может потребоваться через год, заявил Георгий Игнатьев, заведующий отделом общей вирусологии Центра им. М. П. Чумакова.

Все будет зависеть, по словам Игнатьева, от эпидемиологической обстановки. Ревакцинация через год потребуется, если она будет развиваться как при гриппе.

«Зависит от эпидситуации: если аналогичная ситуация будет развиваться как при гриппе, то, безусловно, нужно будет к повышению эпидсезона делать вакцинацию каждый в год. Это один из прогнозов», — подчеркнул вирусолог в интервью Антону Красовскому на Youtube-канале «Антонимы».

Об особенностях вакцины «КовиВак» ранее рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он назвал ее классическим препаратом, подобным тем, что призваны бороться с корью и полиомиелитом.