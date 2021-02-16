ВОЗ рекомендовала отложить внедрение ковид-паспортов

Женева, 16 февраля. Внедрение обязательных ковид-паспортов для путешествий следует временно отложить.

Такое заявление сделал директор программы организации по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан. Это необходимо, чтобы не дискриминировать жителей стран, где вакцинация от коронавируса еще не стартовала.

«В противном случае у тех стран, у которых нет доступа к вакцинам, будут ограниченные возможности для того, чтобы разрешить своим жителям путешествовать», – объяснил Райан.

Отмечается, что этот вопрос в любом случае встанет перед ВОЗ. Комитет по ЧС пока только обсуждает эту возможность. Евросоюз также не собирается вводить обязательные паспорта. Например, Финляндия рассмотрит такую меру только после вакцинации большей части населения страны.

Идею о введении обязательной международной сертификации вакцинированных от COVID-19 граждан все меньше поддерживают в Правительстве РФ. Вице-премьер России Татьяна Голикова считает недопустимым введение ковид-паспортов, ограничивающих свободное передвижение граждан между странами.