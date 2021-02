«Потрошителя» из метро Нью-Йорка взрастила судебная система США

Чернокожий житель Нью-Йорка, устроивший поножовщину в метро, оказался заядлым завсегдатаем судебных разбирательств. И каждый раз ему удавалось избегать наказания, благодаря американской системе «правосудия».

Как сообщал ФАН ранее, полиция задержала 21-летнего Ригоберто Лопеса по обвинению в четырех вооруженных нападениях, совершенных за 14 часов. Сначала Лопес напал на пожилого мужчину в вагоне метро и несколько раз ударил его ножом, от чего тот погиб на месте. Спустя несколько часов пассажиры обнаружили раненую 45-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась от ранений. Еще двое пассажиров пострадали.

Kin of 'A-Train Ripper' once bailed him out of jail — and now wish they hadn't https://t.co/E24pz6rxgq pic.twitter.com/JhbHpM3xck