«Потрошителя» из метро Нью-Йорка взрастила судебная система США

Чернокожий житель Нью-Йорка, устроивший поножовщину в метро, оказался заядлым завсегдатаем судебных разбирательств. И каждый раз ему удавалось избегать наказания, благодаря американской системе «правосудия».

Как сообщал ФАН ранее, полиция задержала 21-летнего Ригоберто Лопеса по обвинению в четырех вооруженных нападениях, совершенных за 14 часов. Сначала Лопес напал на пожилого мужчину в вагоне метро и несколько раз ударил его ножом, от чего тот погиб на месте. Спустя несколько часов пассажиры обнаружили раненую 45-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась от ранений. Еще двое пассажиров пострадали.

Kin of 'A-Train Ripper' once bailed him out of jail — and now wish they hadn't https://t.co/E24pz6rxgq pic.twitter.com/JhbHpM3xck — New York Post Metro (@nypmetro) February 15, 2021

Лопеса схватили в Бруклине. Выяснилось, что для него предстоящее заседание суда по выбору меры пресечения — дело привычное. Как сообщает New York Post, несколько раз его отпускали под залог.

«Было бы лучше для всех нас, и для него тоже, оставить его в тюрьме», — заявил Оскар Лопес о своем брате Ригоберто.

По словам властей и членов его семьи, мужчину уже арестовывали как минимум четыре раза ранее, в том числе за то, что в сентябре 2019 года он избил своего отца палкой.

Согласно уголовному делу, Ригоберто ударил своего отца «деревянной палкой по задней части левого колена, вызвав покраснение, отек и синяк на внутренней стороне левого колена и боль». По словам Оскара, его брат рассвирепел, когда отец отказался выдать ему деньги. Ему предъявили обвинение в мелком правонарушении при отягчающих обстоятельствах, и, хотя прокуратура потребовала залог в размере 500 долларов, судья освободил Лопеса под подписку о невыезде.

Неделю спустя после судебного заседания Ригоберто вновь потребовал у отца денег. Как говорится в материалах уголовного дела, он угрожал родителю ножом.

На очередном заседании по выбору меры пресечения прокуратура потребовала залог в размере 2 тыс. долларов, но Ригоберто снова получил право выйти под подписку.

В конце концов он все же оказался за решеткой, когда через месяц пришел на работу своего отца на Манхэттене, нарушив судебный запрет. Тогда, по данным источников издания, он замахнулся деревянной палкой, повредив полицейскому глаз, верхнюю губу и руку, когда сопротивлялся аресту.

Ригоберто было предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Судья установил денежный залог в размере 5 тыс. долларов наличными, хотя прокурор требовал в два раза больше.

Тогда семья приложила все усилия, чтобы вытащить из тюрьмы буйного родственника. Собрав крупную сумму, они оплатили залог.

Спустя менее года Ригоберто вновь оказался на скамье подсудимых. На этот раз за хранение наркотиков: у него нашли 48 пакетиков кокаина. Ему было предъявлено обвинение в хранении наркотиков пятой степени, и Лопес был освобожден под надзор, как того требовала прокуратура.

По словам его брата, плаксивый Ригоберто жил дома и издевался над всеми вокруг.

«Однажды [Ригоберто] сказал нам:« Я ненавижу вас всем сердцем». Я сказал своему отцу: «Ты плакал, когда он оказался в тюрьме, теперь ты хочешь, чтобы он снова был арестован. Какой смысл забирать его и тратить все эти деньги без причины?» — рассказал Оскар.

Ригоберто покинул дом в конце мая, оказавшись на улице. Какое-то время он жил в приюте для бездомных в Бруклине. В понедельник ему предъявили обвинения, в том числе в убийстве первой степени.