МИД Германии отказался комментировать диалог с США о «СП-2»

Берлин, 16 февраля. МИД и Минэнерго ФРГ не комментируют информацию о «стратегическом пакете» по урегулированию разногласий среди стран Запада по «Северному потоку — 2».

Издание Spiegel ранее писало, что Германия с экспертами в сфере трансатлантических отношений принимают участие в обсуждениях «СП-2» с Соединенными Штатами. Споры, по данным источника, ведутся по поводу «стратегического пакета», который мог бы удовлетворить Вашингтон. Одним из возможных вариантов является опция автоматического прекращения подачи газа при нарушении Россией прав человека или международного права.

«Любые возможные переговоры и консультации мы ведем непублично и не комментируем их. Это значит, что я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Я просто не комментирую какие-либо переговоры», – объяснила представительница Минэнерго Беате Барон.

МИД Германии сослался на телеканал N-TV, в интервью которому министр Хайко Мааса заявлял, что Берлин собирается вести диалог с Вашингтоном после начала работы новой администрации Байдена. От нее ожидают готовности к переговорам, несмотря на схожие позиции демократов и республиканцев к «Северному потоку – 2».

После недельной паузы из-за штормов на Балтике трубоукладчик «Фортуна» приступил к строительству газопровода «СП-2». Укладка труб в водах Дании была возобновлена в том же месте, где санкции со стороны США остановили ее год и два месяца назад.