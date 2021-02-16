Очевидцы рассказали о мощном взрыве на окраине Луганска

Луганск, 16 февраля. Очевидцы сообщили о мощном взрыве на окраине столицы Луганской Народной Республики.

Один из очевидцев рассказал, как «что-то рвануло и горит». Свидетель инцидента не удивился произошедшему на фоне новостей из Горловки. Накануне там произошло покушение на одного из комбатов.

Представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Родион Мирошник напомнил, что ровно месяц назад взорвался магистральный газопровод в Глафировке. По его словам, это был теракт ВСУ.

«Что на этот раз?! Случайность? Не верится», — заявил он в беседе с «Русской весной».

Пользователи соцсетей публикуют видео с места инцидента. На них виден большой огненный всполох.

Требование Петра Порошенко вернуть армию Украины в населенные пункты Петровское, Золотое и Станица Луганская связано с информационной войной против Донбасса. Об этом ФАН ранее рассказал член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.