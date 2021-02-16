Британец скончался спустя 15 минут после приступа изжоги

Лондон, 15 февраля. Житель Великобритании в возрасте 31 года почувствовал боль в животе и умер через несколько минут. Врачи диагностировали атриовентрикулярную блокаду сердца.

О несчастном случае с британцем Дэном Мортоном рассказало издание Mirror. Инцидент произошел, когда мужчина находился в гостях у своей сестры. Испытав болезненные ощущения в области живота, он списал все на изжогу и выпил необходимую таблетку.

Лекарство не помогло и Мортону стало хуже, случился припадок, а позже он перестал дышать. Сестра пыталась спасти брата и сделала ему искусственное дыхание, однако мужчина скончался.

Врачи обнаружили у британца артериальную блокаду, шансы выжить составляли 12%. При этом сообщается, что у скончавшегося никогда не проявлялись симптомы сердечного заболевания, кроме последних минут жизни.

Недавно ученые из Гарвардской медицинской школы рассказали, что изжога или ощущение жжения в груди могут указывать на наступление инфаркта. Боли в области груди и живота часто появляются перед сердечным приступом.