ФАН узнал детали тайной встречи «депутатов-иноагентов» и властей Финляндии

Вечером 15 февраля депутаты петербургского ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский вместе с группой так называемых правозащитников провели тайную встречу в генконсульстве Финляндии с министром иностранных дел наших северных соседей Пеккой Хаависто. На собрании с представителями петербургской оппозиции наравне с иностранным министром присутствовали посол Финляндии и исполняющий обязанности консула. Подробнее о встрече в материале ФАН.

Дипломаты из Финляндии нередко вступали в диалог с российской оппозицией по спорным вопросам, таким как, отравление Скрипалей или недавняя ситуация с блогером Навальным. Однако обычно эти встречи афишируются. В этот раз Вишневский и Резник совещались с представителями иностранных государств тайно. Как утверждают наши источники, такая конспирация связанна со специфической темой встречи — российские протесты из-за ареста Алексея Навального.

По данным источника ФАН, на собрании были озвучены вопросы, касающиеся защиты прав ЛГБТ, экологии и сложившейся ситуации в отношении Алексея Навального и страны в целом. Именно с темой недавних митингов и задержания одиозного блогера выступил, по словам источника ФАН, «депутат-иноагент» Максим Резник.

На собрании он рассказывал финским дипломатам об ужасном положении российских оппозиционеров, незаконных, по его мнению, действиях российских властей и силовиков. А также требовал, чтобы финские политики настояли на ужесточении санкций против Российской Федерации и запрете на въезд в Финляндию для всех, кто имеет отношение к госаппарату или правоохранительным органам.

Среди группы выбранных к аудиенции людей вместе со своим коллегой Максимом Резником присутствовал и депутат Борис Вишневский.

Согласно нашей информации, он тоже требовал ужесточения антироссийской политики со стороны европейских стран.

Среди участников тайной встречи, кроме «депутатов-иноагентов» журналистами ФАН были замечены активистка Варвара Яровая, которая на сайте Greenpeace значится экспертом проекта «Ноль отходов», Никита Ломагин — российский историк, доктор исторических наук, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Петербурге. Ломагин ранее выступал с лекциями о блокадном времени в Кембриджском и Гарвардском университетах, а также в других учебных заведениях США. Получает американские гранты.

Кроме того, журналисты заметили председателя общественного совета «Южный берег Финского залива» Олега Бодрова. Заметим, что всех этих людей объединяет одно — они постоянно плохо отзываются о России и при этом хвалят США и Европу.

Как только тайная встреча подошла к концу, в дверях уже мялись «депутаты-иноагенты» Вишневский и Резник. От комментариев оба политика отказались. Резник и вовсе при виде журналистов решил забежать обратно в Генконсульство Финляндии.

Единственным готовым к ответу перед журналистами оказался Олег Бодров. Он не скрывает, что знаком с Пеккой Хаависто уже 30 лет, и не стесняясь говорит, что его организация признана иностранным агентом, однако финансирования, из-за рубежа якобы никогда не получала.

«Встреча была посвящена актуальным проблемам, которые сейчас на поверхности в России. Каким образом мы могли бы сотрудничать. Для того, чтобы сделать нашу жизнь здесь более безопасной, стабильной и предсказуемой. Был министр иностранных дел Финляндии и, собственно, ради него эта встреча происходила», — сообщил Бодров.

Федеральное агентство новостей отправит запрос в Консульство Финляндии, чтобы получить ответ, зачем дипломатам понадобилось встречаться именно с оппозиционными депутатами, и какие вопросы они обсуждали на тайной встрече. Также мы намерены обратиться в прокуратуру с требованием проверить обстоятельства данного инцидента.