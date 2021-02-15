Депутат Рады попросил СНБО ввести санкции против «Квартала 95»

Киев, 15 февраля. Депутат Рады Гео Лерос призвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции в отношении студии «Квартал 95», сообщил народный избранник в Facebook.

«В следующую повестку дня СНБО должен быть включен вопрос о введении санкций в отношении ООО «Квартал 95» и его бенефициаров. 10 февраля соответствующее обращение я направил на секретаря СНБО», — отметил Лерос.

Свое заявление Лерос объяснил продажей прав на передачу «Лига смеха» студии «Квартал 95» телеканалу СТС. По его данным, съемки новой программы пройдут в Москве.

Лерос отметил, что «Квартал 95» вместе с правами на шоу «продал» российской стороне и своих сценаристов. Депутат призвал ввести против владельцев и выгодоприобретателей студии «персональные специальные экономические и другие» санкции.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк подчеркнул, что на Украине давно нет свободы слова, и угрозы в адрес журналистов стали заурядным делом. При этом он подчеркнул, что, несмотря на цензуру в СМИ, любые антироссийские шаги Киева всегда получают одобрение и финансовую поддержку США.