Вашингтон, 15 февраля. Миндальное молоко, греческий йогурт и вареные яйца стали основными продуктами в холодильнике знаменитого американского диетолога Эбби Геллман. Об этом пишет издание Women’s Health.

Одной из полезных привычек диетолога стало выписывание ингредиентов и приготовление еды на неделю вперед. В ее холодильнике вне зависимости от рациона всегда присутствует греческий йогурт, богатое витамином D миндальное молоко, комбуча и большое количество яиц.

«Одно яйцо содержит шесть граммов постного белка. Вдобавок, в них есть 13 необходимых витаминов и минералов, в том числе витамин D, холин, лютеин и зеаксантин», — делится советами Геллман.

Кроме этого, одним из любимых продуктов диетолога можно назвать греческий йогурт. По ее словам, им можно заменить майонез в салатах с яйцами и тунцом, очень вкусным и полезным станет завтрак из фруктов, заправленных этим универсальным ингредиентом.

Из напитков она выделяет миндальное молоко, которое не просто вкусное, но и обогащенное витамином D, а также кальцием. Жителям Санкт-Петербурга этот продукт как ни для кого актуален. Кроме этого, Геллман выпивает ежедневно по бутылочке комбучи, напитка, состоящего из чайного гриба и природных добавок, известного среди людей, которые выступают за здоровое питание.

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