Диетолог Ковальков раскрыл секреты приготовления полезной гречки

Москва, 15 февраля. Гречка является «царицей каш», полезных микроэлементов в ней в десять раз больше, чем в овсянке. Но важно уметь правильно приготовить эту крупу, заявил диетолог Алексей Ковальков.

Когда гречка слишком мягкая, желудку не составляет труда ее переварить, и уже через 20 минут углеводы из каши попадут в кровь, что плохо, пояснил врач на своем YouTube-канале.

«Уровень сахара в крови упадет через два-три часа, снова захочется есть. Так готовить не стоит», — отметил Ковальков.

Лучшим способом приготовления крупы будет заварить ее кипятком. Тогда организму понадобится час на то, чтобы переварить оболочку, получить углеводы, которые постепенно поступят в кровь. Диетолог также советует заливать гречку на ночь молоком или кефиром.

Важно и правильное сочетание каши с другими продуктами. По словам Ковалькова, лучше всего есть гречку с овощами и фруктами, но не с мясом. В этой крупе есть вещества, которые блокируют усвоение белка.

Диетолог рекомендует употреблять гречку два-три раза в неделю, особенно перед физической активностью. На ночь есть эту кашу не следует.

Эксперт по здоровому питанию ранее рассказала, какую опасность таит в себе сыр для гипертоников и людей, у которых в семейном анамнезе есть болезни сердца.