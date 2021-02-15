Как будут колебаться цены на нефть, доллар и золото

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о ситуации на нефтяном, валютном и рынке драгоценных металлов. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

Нефть продолжает бить рекорды. Утром 15 февраля котировки показывали максимум с конца января прошлого года, достигая 63,74 доллара за баррель. Сегодня «черное золото» торгуется в диапазоне от 63,1 до 63,4 доллара за баррель.

Позитивное влияние на рост цены оказала холодная погода на части территории США, повысившая спрос на нефтепродукты для отопления и ставшая причиной сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Колебания курса доллара также сказались на росте цен на нефть. На прошлой неделе на международном рынке доллар возобновил снижение по отношению к евро (евро вновь торговался выше 1,2 доллара за 1 евро) и другим основным мировым валютам (после некоторого роста в самом начале февраля) вследствие прогресса с принятием пакета поддержки на 1,9 трлн долларов.

Эксперты подчеркивают, что на рынке нефти пока остается позитивный настрой. Несмотря на очевидную перекупленность нефти, цены могут продолжить рост до 65-66 долларов за баррель.

Доллар

Снижение курса доллара к основным мировым валютам объясняется, в том числе, ростом опасений из-за набирающей обороты инфляции, которая, в свою очередь, связана с продолжающейся накачкой экономики деньгами (в первую очередь, в Соединенных Штатах и Европе).

Риски инфляции создают риски повышения процентных ставок для ограничения потенциальной инфляции.

Золото

Несмотря на то, что золото традиционно является защитным активом от инфляции, на данный момент драгоценный метал не пользуется популярностью. Эксперты полагают, что инвесторы пока обращают большее внимание на рост доходности государственных облигаций США (что опять связано с опасениями инфляции). И поскольку золото не приносит процентного дохода, фокус интереса смещается на эти ценные бумаги.

Дороже всего в этом году золото торговалось в начале января, когда цена поднималась до 1960 долларов за унцию на ожиданиях новых монетарных стимулов с США. Постепенно цена на драгметалл установилась в диапазоне 1760-1860 долларов. Эксперты полагают, что ожидать скорее стоит снижения к 1700 долларам за унцию, чем роста обратно к 2000.

Рубль

Укрепление нефти положительно сказалось на стоимости отечественной валюты. Рубль пробил отметку 73,5 рубля за доллар и 15 февраля торговался в диапазоне от 73,2 до 73,4 рубля за доллар.

Эксперты считают, что сейчас рынки не опасаются жестких санкций в отношении РФ, поэтому есть предпосылки роста рубля до 72,5 и возможно ниже — в диапазон 70-72.