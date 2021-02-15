Потанин обновил исторический рекорд по богатству среди россиян

Москва, 15 февраля. Миллиардер, совладелец компании «Норникель» Владимир Потанин установил рекорд по богатству среди россиян. Его состояние достигло 30 миллиардов долларов.

По данным Forbes, показатель стал абсолютным рекордом для российских предпринимателей. Увеличение состояния миллиардера обеспечивается ростом котировок акций компании «Норникель». Их цена достигла 26 290 рублей за штуку к 19:15, что на 5,7% больше цены на 1 февраля.

В тройку лидеров списка Forbes в России также попали обладатель состояния в 28,4 миллиарда долларов совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и владеющий состоянием в 26 миллиардов совладелец Новолипецкого комбината Владимир Лисин.

Ранее СМИ сообщили, что экс-владелец «Уралкалия» — миллиардер Дмитрий Рыболовлев, продает Airbus A319. Продажа связана с желанием купить более современное воздушное судно с лучшими техническими характеристиками и более экономичным расходом топлива. Самолет рассчитан на перевозку 14 пассажиров. На борту есть столовая, спальня, ванная комната и две гостиных. По оценке Forbes, самолет стоит около 60 млн долларов.